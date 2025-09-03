A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Davi Alcolumbre afirma que não há prazo para análise de pedidos de impeachment contra ministros do STF

A declaração ocorre em meio a movimentações da oposição para pressionar o andamento de processos contra o ministro.

03/09/2025 às 03:00

Notícias de política – O senador Davi Alcolumbre (União-AP) afirmou nesta terça-feira (2) que não existe um prazo definido para que a Advocacia-Geral do Senado analise pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração ocorre em meio a movimentações da oposição para pressionar o andamento de processos contra membros da Corte.

“Não há prazo regimental para deliberarmos sobre pedido de impeachment na advocacia”, disse Alcolumbre em resposta ao questionamento do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que buscava informações sobre o andamento dos pedidos direcionados ao ministro Alexandre de Moraes.

Girão, que tem se posicionado ativamente contra o ministro, anunciou recentemente que a oposição pretende apresentar um aditamento aos pedidos já existentes. A iniciativa se baseia em declarações do ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro, que afirmou ter recebido solicitações de parceiros de Moraes para produção de relatórios sobre críticas ao STF, instituições brasileiras, urnas eletrônicas e até ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O senador do Ceará enfatizou que novas evidências reforçam a necessidade de análise detalhada dos pedidos de impeachment, sugerindo que a prática poderia configurar abuso de autoridade ou interferência em processos democráticos. No entanto, Alcolumbre destacou que a Advocacia-Geral do Senado precisa seguir os trâmites regulares, e que não há obrigação de estabelecer prazos para a conclusão das análises.

Estadão Conteúdo

