David Almeida anuncia apoio e pede voto para o Senador Omar

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), declarou seu apoio ao candidato Omar Aziz (PSD), que concorre à reeleição para o Senado Federal. Em transmissão ao vivo nas suas redes sociais, o chefe do executivo municipal deixou claro seu posicionamento na eleição de representantes que irão lutar pela liberação de recursos para melhorias da cidade.

Para David Almeida, o apoio à reeleição de Omar Aziz passa principalmente pela manutenção do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM), se mostrando preocupado com os recentes ataques do Governo Federal à indústria amazonense. Almeida contextualizou que a Zona Franca é responsável por 45% de toda a arrecadação de tributos federais no Norte do País, além de gerar 400 mil empregos diretos e indiretos na região.

David Almeida destacou que o desrespeito ao direito constitucional da Zona Franca faz necessário escolher representantes que vão lutar de maneira técnica contra os ataques, independente de sua visão política. Para o prefeito, quem não tem coragem de enfrentar seu líder para defender os empregos da ZFM não tem direito de representar o povo amazonense.

“Por gratidão e apoio, vou apoiar e quero pedir a todos aqueles que gostam de Manaus que escolham candidatos que ajudam a cidade. Além de sua defesa intransigente da Zona Franca, o senador Omar tem destinado recursos para Manaus, por isso vou votar em Omar Aziz. O Omar é quem está ajudando Manaus e é Omar que vai ajudar ainda mais a nossa cidade”, ressaltou David Almeida, afirmando que o senador já se comprometeu a enviar recursos para importantes projetos para fomentar o turismo local.

Omar Aziz agradeceu o apoio do Prefeito e reafirmou seu compromisso com os amazonenses. “Manaus e o Amazonas sempre serão minha prioridade na busca por recursos para trazer mais desenvolvimento econômico”, assegurou Omar.