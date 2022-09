David Almeida anuncia live com “importante recado aos eleitores”

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), fará uma live no Facebook e no Instagram dele, no fim da tarde desta terça-feira (27/9), às 17h15, para tratar de eleições. Nas redes sociais, o prefeito avisa que tem um “importante recado aos eleitores”, mensagem que agita o meio político a cinco dias das eleições.

Continua depois da Publicidade

O prefeito é presidente do Avante no Amazonas e, durante a campanha eleitoral, se tornou o principal cabo eleitoral dos candidatos da legenda a deputado estadual e federal. Além disso, Almeida indicou o vice na chapa do governador Wilson Lima (União Brasil), o procurador Tadeu de Souza.

Em recente pesquisa do Instituto Perspectiva, o Avante figura como um dos principais partidos nas eleições deste ano. Tem possibilidade de fazer, segundo o Instituto, de três a quatro deputados estaduais e pelo menos um deputado federal. São candidatos experientes, que recebem apoio do prefeito, cuja gestão goza de elevada aprovação popular, na casa dos 80%.