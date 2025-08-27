David Almeida confirma acordo para indicar filha como vice na chapa de Omar Aziz em 2026

Notícias de Política – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), confirmou nesta semana que existe um acordo político para indicar sua filha, Fernanda Aryel, como pré-candidata a vice-governadora na chapa do senador Omar Aziz (PSD) ao Governo do Amazonas nas eleições de 2026.

A declaração foi feita durante entrevista à TV A Crítica, e reforça o alinhamento de Almeida com a pré-candidatura de Omar. Segundo o prefeito, o entendimento já foi firmado com os partidos da aliança — MDB, PSD e Avante — e o nome de Fernanda já está sendo trabalhado para compor a futura chapa majoritária.

“O Avante vem numa crescente na cidade de Manaus. É um partido pequeno em nível nacional, mas localmente é o mais votado nas últimas eleições. Nós temos uma aliança com MDB, com PSD, já conversamos com todos, inclusive com o senador Omar Aziz, que vai ser o candidato. Já alinhamos uma conversa na tratativa de indicar o nome. Temos o nome de uma dirigente nacional do Avante, que é a Fernanda Aryel, que todo mundo conhece. Isso não é segredo pra ninguém”, afirmou David Almeida.

Fernanda Aryel é presidente nacional da ala jovem do Avante e, segundo o prefeito, tem experiência, militância política e preparação para ocupar o cargo. David destacou ainda que, caso a decisão de indicar o vice fique mesmo a cargo do Avante, “não tem outro nome”.

“Ela tem preparo, tem conhecimento, tem militância, experiência em nível nacional. Da ala jovem, se couber a mim o indicar, como está sendo colocado, como está acordado, eu não tenho outro nome”, disse.

A movimentação de David Almeida confirma os bastidores políticos que já circulavam dentro aliança entre Avante e PSD em 2026, com a intenção de fortalecer a base eleitoral tanto em Manaus quanto no interior na indicação de Fernanda Aryal ao cargo de vice na chapa de Omar Aziz.

Fernanda Aryel já participou de agendas públicas com o pai e mantém atuação dentro da estrutura partidária. Caso o acordo se concretize, ela deve ser formalizada como vice na chapa de Omar Aziz nas convenções partidárias do próximo ano.