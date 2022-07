David Almeida cumpre compromisso de campanha e leva água para comunidade Coliseu, no Jorge Teixeira

Redação AM POST

O prefeito David Almeida cumpriu, nesta segunda-feira (25), mais um compromisso de campanha assumido: levou às famílias da comunidade Coliseu 2, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da cidade, o início da implantação do benefício da Tarifa Social Manauara, programa que concede desconto de 50% no valor das faturas de água e esgoto.

Com isso, David coloca na conta mais um destaque nacional: Manaus agora é a capital referência no ranking de tarifa social no país. Além disso, David Almeida anunciou o início das obras de recapeamento do Asfalta Manaus na comunidade e o estudo para regularização fundiária.

“Estamos comemorando um dos maiores índices de tarifa social do Brasil com o cadastro de 100 mil famílias, onde beneficia cerca de 500 mil moradores. Eu estive aqui no passado e volto agora com essa grande notícia, nós também estamos trabalhando para resolver as questões documentais das terras e da pavimentação na comunidade Coliseu e áreas próximas que não foram consolidadas. Nós queremos adotar a cidade com os melhores serviços do país”, afirmou o prefeito.

O benefício social foi garantido por meio de parceria entre a Prefeitura de Manaus e a concessionária Águas de Manaus com o programa Tarifa Manauara, voltado às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

Durante a ação, o prefeito David Almeida, entregou a placa comemorativa à dona de casa Ana Caroline, 29, que há seis anos mora na comunidade com seus dois filhos. Ela ressaltou que a chegada do serviço irá garantir uma melhor qualidade de vida para sua família.

“Para mim, foi show de bola, foi maravilhoso receber essa notícia que vou ter água em casa. Acabou esse perrengue de ter que ir e voltar lá de baixa para tomar banho na cacimba. Agora, vou ter água dentro de casa, na torneira do meu banheiro. Só tenho que agradecer a todos os envolvidos. É uma nova realidade”, afirmou Ana.

ASFALTA MANAUS

Com o início do verão amazônico, as máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) devem chegar em breve com os serviços de recapeamento asfáltico nas vias da comunidade do Coliseu e proximidades. As obras fazem parte das ações do programa “Asfalta Manaus”, que já recuperaram mais de mil ruas em todas as zonas da capital amazonense.

Já o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) iniciou os estudos técnicos para elaborar os documentos definitivos de propriedades que serão entregues pelo prefeito David Almeida, já registrados em cartório sem custo aos moradores da área que se enquadrarem no perfil social. A estimativa é de que 60 mil pessoas de 14 bairros e comunidades de Manaus sejam contempladas com o registro.