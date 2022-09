David Almeida, de cabeça na campanha dos candidatos do Avante

Redação AM POST

Nesta reta final, o prefeito David Almeida entrou de cabeça na campanha dos candidatos do Avante e do governador Wilson Lima (União Brasil), que disputa a reeleição. O vice de Wilson é Tadeu de Souza, homem de confiança do prefeito da capital amazonense.

No horário noturno, Almeida aproveita para marcar presença em eventos de candidatos. Na noite desta quarta-feira (14/8), o prefeito comandou reunião com apoiadores do governador Wilson. A quadra da escola de samba Grande Família ficou pequena para os participantes.

O Avante, presidido no Amazonas pelo próprio David Almeida, lançou uma grande chapa de candidatos a deputado estadual. E para a Câmara Federal, a legenda tem políticos experimentados na disputa. Entre esses, os vereadores David Reis (presidente da Câmara), Marcelo Serafim, Marcel Alexandre e Lissandro Breval.