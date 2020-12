David Almeida divulga mais nomes que vão compor seu secretariado na prefeitura de Manaus

Redação AM POST

O prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante) divulgou nesta terça-feira (22/12) em coletiva de imprensa mais oito nomes que vão compor o quadro de secretários municipais em sua gestão.

Na última quinta-feira, 17, ele também convocou a imprensa para divulgar cinco nomes dos titulares das pastas municipais.

CONFIRA A LISTA DIVULGADA:

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad)

EBENEZER ALBUQUERQUE BEZERRA – Advogado Auditor de Controle Externo do TCE-AM, pós-graduado em Gestão Pública e Gerência de Cidades

Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)

SHÁDIA HUSSAMI HAUACHE FRAXE – Economista, Médica (especialista em medicina de família e comunidade/ Atenção Primária) e diretora financeira na empresa IMED-AM (Instituto médico de Clínica e Pediatria do Estado do Amazonas)

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas)

ANTONIO ADEMIR STROSKI – Engenheiro Agrônomo e Mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela Ufam, ex-presidente do IPAAM e ex-secretário de Estado do Meio Ambiente

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb)

CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO – Engenheiro Civil e Bacharel em Administração de Empresas, ex-presidente do Implurb, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano de Manaus

Comissão Municipal de Licitação (CML)

VICTOR FABIAN SOARES CIPRIANO – Procurador do Estado do Amazonas, atual subprocurador-geral adjunto, ex-subprocurador-Geral do Estado, e ex-presidente da Comissão Geral de Licitação do Governo do Estado do Amazonas

Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU)

PAULO HENRIQUE MARTINS – Engenheiro Eletricista, ex-diretor de Engenharia da EMTU, ex-diretor de Transporte e de Trânsito do IMTT, ex-diretor de Transportes da SMTU e ex-diretor presidente do Manaustrans

Secretaria Extraordinária

JOÃO MENDES DA FONSECA JUNIOR (JANJÃO) – Pastor e administrador formado pela Ufam, ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado de Juventude Esporte e Lazer e ex-presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea)

Manauscult

ALONSO OLIVEIRA – vereador por dois mandatos, ex-superintendente da SNPH, advogado trabalhista com extensa atuação com famílias carentes, principalmente na zona Sul de Manaus.

—————————————————————————————————————

ANUNCIADOS ANTERIORMENTE:

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef)

LUIZ GONZAGA – auditor fiscal de tributos estaduais da Sefaz-Am

Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf)

MARCOS ROTTA – vice-prefeito eleito de Manaus

Casa Civil

TADEU DE SOUZA SILVA – Advogado procurador do Estado

Secretaria Mun de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc)

RENATO FROTA MAGALHÃES – 1º secretario estadual do avante e ex- permissionário da feira Manaus Moderna

Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp)

SABÁ REIS – ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado

Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi)

RADYR GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR – Ex-secretário adjunto da Casa Civil e ex-secretário de projetos especiais do governo

Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom)

EMERSON QUARESMA – Jornalista