David Reis pede serenidade e respeito após embate entre Rodrigo Guedes e Raulzinho na Câmara de Manaus

O episódio levou o presidente da Casa, David Reis (Avante), a intervir e pedir serenidade e respeito entre os parlamentares.

Por Bruno Pacheco

08/09/2025 às 15:55

Notícias de Política – A sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira, 8, foi marcada por tensão após uma fala provocativa do vereador Rodrigo Guedes (Progressistas) contra o colega Raulzinho (MDB). O episódio levou o presidente da Casa, David Reis (Avante), a intervir e pedir serenidade e respeito entre os parlamentares.

O clima acirrou quando Guedes, ao criticar a falta de transparência nos gastos com o festival Sou Manaus Passo a Paço, desafiou Raulzinho a renunciar ao mandato caso comprovasse que os valores dos cachês dos artistas estavam disponíveis no Portal da Transparência.

Leia mais: Daniel Almeida cita gabinete do ódio e anuncia processo contra Rodrigo Guedes por compartilhar vídeo com xingamento a sua mãe

Na ocasião, Raulzinho havia criticado “a narrativa construída pela oposição” de que a prefeitura não era transparente. “Isso toda vez cai por terra, e esse discurso, tenho certeza, está cansando a população”, declarou, ao lembrar que o secretário da ManausCult, Jender Lobato, esteve na CMM para prestar contas do Sou Manaus 2025. O parlamentar também alfinetou Rodrigo Guedes.

Rodrigo Guedes, contudo, retrucou:

“Outro vereador, ali da base do prefeito, um dos líderes, disse que a prestação de contas deste evento e dos anos anteriores está no portal da transparência. Cadê, vereador? Me mostre onde é que está ou peça para algum assessor seu me mostrar. Eu faço um desafio a você, excelência: se tiver no portal da transparência eu renuncio ao meu mandato. E se não tiver, Vossa Excelência renuncia ao seu mandato. Topa fazer ou não?”, provocou Guedes.

Diante da situação, David Reis interveio em tom conciliador, pedindo que os parlamentares mantivessem o debate em nível respeitoso e evitassem desafios que pudessem comprometer a imagem da Casa.

“Vereador Rodrigo Guedes, me permita… Eu lembro de quando o ex-prefeito Arthur, com o ex-secretário Bernardo, deram início a essa festa. Hoje já ultrapassa todas as linhas da cidade de Manaus. Mas não faça com que a cidade de Manaus corra o risco de perder a representatividade de Vossa Excelência ou do vereador Raulzinho. Não chegue a esse ponto. Peço, por favor, que declinem dessa ideia em respeito aos eleitores e à Casa”, afirmou o presidente.

Após a intervenção, Guedes recuou do tom do desafio, mas manteve a crítica à gestão municipal quanto à transparência.

“Perfeito, presidente, tá bom. Não vou fazer Vossa Excelência perder seu mandato. Nem deste ano, nem dos anos anteriores tem no portal da transparência valor do cachê de nenhum artista”, rebateu.

Confira:

