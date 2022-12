David Reis posta foto curtindo em São Paulo e ignora articulações para eleição da presidência da CMM

Redação AM POST

Em meio a articulações da eleição que ocorrerá na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para definir a nova presidência da Casa o atual presidente da Casa Legislativa, David Reis (Avante), postou foto nesta quarta-feira (30) com localização marcada em São Paulo ao lado de sua espoa, Bruna Juliany Ferreira Cavalcante.

Continua depois da Publicidade

O pleito já conta com nome favorito: Caio André (PSC). Atualmente terceiro vice-presidente da CMM, o vereador do PSC já conta com apoio declarado da maioria esmagadora do parlamento municipal. Porém, um grupo de 18 vereadores, do qual Reis faz parte, todos da base de apoio ao prefeito David Almeida (Avante), busca reverter a situação e lançar chapa que vai disputar a direção da CMM.

De acordo com informações de bastidores, David Reis enfrentaria extrema dificuldade para conseguir sua reeleição. Neste cenário, diversos nomes foram ventilados para o cargo em reuniões de bastidores, que também envolveram a Prefeitura de Manaus, por se tratar de posição que exige boa relação com o executivo municipal.