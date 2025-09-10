A notícia que atravessa o Brasil!

Política

David Reis rebate Zé Ricardo sobre a BR-319 e classifica situação da rodovia como “descaso histórico”

Reis ressaltou que a rodovia não precisa ser criada, mas “voltar a viver”.

Por Jonas Souza

10/09/2025 às 15:11

Notícias de Política – Durante sessão plenária nesta quarta-feira (10), o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), cobrou a retomada da pavimentação da BR-319, classificando seu abandono como um “descaso histórico” por parte do governo federal. A cobrança ocorreu após discurso do vereador Zé Ricardo (PT).

PUBLICIDADE

“Vereador Zé Ricardo, eu já tenho 47 anos, a Vossa Excelência não colocou aqui a receita do bolo. O que aconteceu com a BR-319 foi mero desleixo. A BR-319, ela não quer nascer, ela quer voltar a viver, é diferente”, disse o parlamentar.

PUBLICIDADE

Reis ressaltou que a rodovia não precisa ser criada, mas “voltar a viver”, tendo sido ignorada sistematicamente por diferentes governos, apesar de promessas feitas pelo presidente Lula em mandatos anteriores e negligências durante a administração de Bolsonaro.

“O presidente Lula já prometeu a BR uma vez, o presidente Bolsonaro fechou os olhos para a BR-319, e agora a caneta retorna às mãos do presidente Lula. Espero que ele possa honrar a palavra empenhada anos atrás”, afirmou.

O vereador destacou que a rodovia já existiu e funcionou, mas acabou abandonada pela falta de manutenção adequada. Ele comparou a situação com outras estradas do país, como a BR-101: “A BR-101, que cruza do Sul do país até o Rio Grande do Norte, vive em intensa manutenção, em construção, em duplicação. O tempo todo os investimentos ali são aplicados. E aqui, parece que querem nos vencer na canseira”, criticou.

Segundo o parlamentar, a rodovia não representa apenas o Amazonas, mas toda a região Norte, e não pode continuar sendo tratada com descaso.
“Não é uma brincadeira com o Estado do Amazonas, é com toda a região Norte. A BR-319 já foi construída, já existiu, mas sem as devidas manutenções o licenciamento não avança. Precisamos de um caminho definitivo para acabar com isso”, concluiu.

