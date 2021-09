David Reis vai gastar mais de meio milhão dos cofres públicos com empresa de eventos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), vai gastar mais de meio milhão de reais dos cofres públicos na prorrogação de contrato com uma empresa de eventos por mais 12 meses.

De acordo com publicação do dia 2 de setembro, do Diário Oficial da Casa, David Reis aditivou o contrato Nº 018/2018, com a empresa LS Serviços de Organização de Eventos Eireli, que pertence a empresária Samara Bernardo da Silva Lima, no valor total de R$ 627.670,08. A empresa possui contratos com a CMM desde 2018.

Ainda segundo o documento assinado por David Reis, o aditamento tem um acréscimo de 15% no valor do contrato inicial, somando mais R$ 81.870,00. A empresa vai receber R$ 52.305,84 mensalmente até 31 de dezembro de 2021, o que corresponde a R$ 259.785,67 e durante o exercício de 2022 o valor sobre para o valor de R$ 367.884,41 (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).