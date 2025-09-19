De “bumbum livre” a “mostrando peitinhos”: vereadoras da direita trocam ofensas após aprovação da PEC da Blindagem

Notícias de Política – As vereadoras Zoe Martinez (PL), de origem cubana e alinhada ao bolsonarismo, e Amanda Vettorazzo (União Brasil/MBL), que se posiciona à direita, mas não apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, registraram representações mútuas no Conselho de Ética da Câmara Municipal de São Paulo. O motivo foi uma discussão acalorada nas redes sociais em torno da PEC da Blindagem, que terminou em troca de ofensas pessoais.

PUBLICIDADE

Ambas estão em seu primeiro mandato como parlamentares.

Leia mais: Arnoud Lucas diz que aumento salarial do prefeito e vereadores de Itacoatiara foi imoral: “legislaram em causa própria”

Divergência política

O embate começou quando Amanda criticou a versão da PEC aprovada pela Câmara dos Deputados, afirmando que o “bolsonarismo deu imunidade eterna ao Centrão”. Zoe rebateu dizendo que a colega desconhecia a Constituição ou estaria sendo “sensacionalista” na interpretação do texto.

PUBLICIDADE

Troca de ofensas

A discussão rapidamente descambou para insultos. Zoe chamou Amanda de “papagaio do movimento Bumbum Livre”, “bandejão da municipalidade” e ironizou o estilo de roupas da colega, afirmando: “Sempre mostrando os peitinhos e de vestidinho curtinho hahaha cada um se vira como pode, né?”

Em resposta, Amanda retrucou, e a situação se intensificou quando Zoe, que é cubana, acusou a colega de xenofobia. Segundo a bolsonarista, Amanda teria usado expressões como “forasteira” e “cubaninha do Valdemar” — referência ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e à origem estrangeira da vereadora.

Representações

Para Zoe, os ataques de Amanda ultrapassaram o campo político e configuram xenofobia. Ela também afirma que já existem vídeos em que a adversária sugere que ela “volte para Cuba”.

Amanda, por sua vez, sustenta que Zoe utiliza “palavras de baixo calão” e ataques pessoais com conotação sexual em seus embates, o que a levou a também representar contra a colega no Conselho de Ética.