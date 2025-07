De olho em 2026, Omar Aziz intensifica aparições e entrega de emendas em Manaus para se promover mas enfrenta rejeição da população

Notícias de política – O senador Omar Aziz (PSD), ex-governador do Amazonas e agora pré-candidato ao cargo novamente em 2026, tem adotado uma estratégia agressiva de reaproximação com a população de Manaus. Nos últimos meses, Aziz, que raramente era visto na capital, intensificou sua presença em eventos públicos, especialmente em ações de entregas realizadas pela Prefeitura de Manaus. No entanto, a movimentação tem sido recebida com desconfiança por parte dos eleitores, que enxergam as aparições como um plano calculado para tentar reverter sua alta rejeição na capital amazonense.

Nesta quarta-feira (23), o senador participou da assinatura de ordem de serviço para o recapeamento de 67 ruas na zona Norte da cidade, em uma obra que custará R$ 19,7 milhões — verba proveniente de emenda parlamentar dele mesmo. Embora a ação tenha apelo popular, muitos veem as iniciativas como “festival de entregas” com objetivo eleitoral.

As ações de visibilidade também incluem visitas a bairros carentes, como no mês de junho, quando Omar esteve na zona Leste acompanhando mais frentes de asfaltamento. Mas as intenções não têm passado despercebidas pela população.

A reportagem do Portal AM POST foi às ruas de Manaus para ouvir a opinião dos eleitores sobre o retorno de Aziz à cena eleitoral. A maioria das respostas revela insatisfação.

“Sou contra. O Omar nunca fez nada por ninguém. Toda eleição ele vem com migué. Não quero nem papo com ele”, criticou um morador da zona Norte.

Outra entrevistada, da zona Leste, destacou o longo tempo fora do governo como motivo para não confiar em um novo mandato. “Ele saiu há bastante tempo e agora, voltando, não deve trazer nada de novo.”

As críticas mais recorrentes giram em torno da percepção de oportunismo e da aproximação do senador ao presidente Lula (PT). Há também um apelo forte por renovação. “Precisamos de pessoas novas, com ideias novas. A mudança tem que acontecer”, defendeu uma jovem moradora da zona Centro-Sul.

Outro morador completou: “Sou contra, porque devemos escolher pessoas que não devem nada à sociedade.”

Enquanto tenta se consolidar como opção para 2026, Omar Aziz enfrenta um cenário desafiador: precisa convencer uma base cética de eleitores que ainda se lembram de seu passado político, e que parecem pouco dispostos a repetir escolhas.

A presença constante em obras financiadas por emendas parlamentares também levanta questionamentos sobre o uso de recursos públicos com fins de promoção pessoal.