De olho nas eleições de 2022, Omar Aziz ‘saí da toca’ e tenta desfazer imagem desgastada com eleitores de Manaus

Redação AM POST*

Pré-candidato a reeleição no próximo pleito, o senador Omar Aziz (PSD) decidiu “sair da toca” e fazer reuniões com possíveis eleitores nos bairros de Manaus, cidade em que enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido seu discurso sem novidades e sua imagem já desgastada, uma vez que teve o nome citado em investigações da Justiça Federal. Aziz é investigado por desvios de recursos para a área da saúde quando ele foi governador do Amazonas.

No último sábado, 11/09, o senador reuniu com lideranças do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, no qual fez inúmeras promessas, se comprometendo em buscar os órgãos responsáveis por cada demanda para solucionar os problemas apontados pelos moradores, isso após sete anos exercendo o mandato de senador pelo Amazonas.

Ele também ja investe pesado em sua pré-campanha no interior do Amazonas pois sabe que pode se beneficiar com esta engenharia política, de ressaltar seus feitos, no interior já que na capital enfrenta grande rejeição.

Nas redes sociais o parlamentar bloqueia comentários em suas publicações com medo de enxurrada de críticas. A ferramenta já está bloqueada há um tempo nas páginas do parlamentar que ficou com receio dos comentários que vinha recebendo.