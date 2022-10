Débora Menezes será a deputada mais jovem da Aleam

Redação AM POST

A advogada Débora Menezes, eleita com mais de 32 mil votos, será a deputada estadual mais jovens da 20a Legislatura na Assembleia Legislativa do Amazonas. Embora tenha apenas 28 anos, Débora é doutoranda em Ciências Empresariais pela Universidade UCES de Buenos Aires, é especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, Política e Estratégica, com MBA pela PUC de Minas Gerais.

Débora também tenha atuado na iniciativa privada como advogada, ocupou a vice-presidência da Comissão de Defesa e Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável da Amazônia da OAB-AM, e preside a Comissão de Direito Empresarial da OAB-AM.

“Mais uma vez minha gratidão ao povo do meu Amazonas pela oportunidade e confiança. Pretendo honrar cada voto e fazer um mandato participativo, voltado para fortalecer a força feminina e da juventude. Neste momento, estou direcionando minhas energias para reeleger nosso presidente Bolsonaro. Vamos para cima e junte-se a nós”, convocou.