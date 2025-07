Defesa de Bolsonaro manifesta “indignação” após medidas cautelares do regime ditatorial do STF

Notícias de Política – Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgaram nota nesta sexta-feira (18) afirmando que receberam com “surpresa e indignação” as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a defesa, Bolsonaro sempre cumpriu todas as determinações judiciais anteriores.

A manifestação veio após a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-presidente em Brasília. As medidas cautelares foram determinadas no contexto de uma investigação que apura suspeita de tentativa de fuga e outras condutas atribuídas a Bolsonaro.

Entre as restrições impostas pelo STF estão o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, a proibição de acesso às redes sociais, o impedimento de contato com embaixadas e a proibição de se comunicar com outros investigados, incluindo seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Na nota, a defesa informou ainda que aguarda o acesso integral à decisão judicial e que se manifestará de forma mais detalhada após análise completa das medidas impostas.