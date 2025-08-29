A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Delegado Caveira critica Omar Aziz e afirma que CPMI sob seu comando se tornaria “pizza”

Durante depoimento na comissão, o parlamentar afirmou que, se Omar estivesse na presidência, “tudo seria diferente”.

Por Jonas Souza

29/08/2025 às 16:20 - Atualizado em 29/08/2025 às 16:21

Ver resumo

Notícias de Política – O deputado federal Delegado Caveira (União) comentou nesta quinta-feira (28) sobre a condução da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS e como seria se estivesse sob o comando do senador Omar Aziz (PSD), do Amazonas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Justiça suspende auxílio de R$ 5 mil criado pelo prefeito de Garanhuns para si mesmo

Durante depoimento na comissão, o parlamentar afirmou que, se Omar estivesse na presidência, “tudo seria diferente”. Caveira aproveitou o momento para fazer referência à CPMI do 8 de janeiro, que, segundo ele, terminou em “pizza”.

PUBLICIDADE

Durante depoimento na comissão, o parlamentar disse: “Tenho certeza que não se tornará pizza essa CPMI, diferente da CPMI do 8 de janeiro, onde esquerdopatas comunistas tomaram conta da CPMI e aí sim, se tornou pizza. Eu tenho certeza, se for somar a Aziz aí na presidência dessa CPMI, não se tornaria em nada. Já poderia arquivar essa CPMI de plano.”

Delegado Caveira aproveitou para lembrar o episódio da CPMI do 8 de janeiro, que, segundo ele, terminou em “pizza”. O deputado criticou a condução da investigação, alegando que foi dominada por “comunistas e esquerdopatas”, em referência direta ao senador amazonense.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Polícia

Motocicleta roubada há oito anos é encontrada durante blitz no interior do Amazonas

Uma das motocicletas havia sido roubada há oito anos; condutores foram levados à 8ª Delegacia Interativa de Humaitá.

há 25 minutos

Brasil

Justiça suspende auxílio de R$ 5 mil criado pelo prefeito de Garanhuns para si mesmo

Segundo a lei sancionada em 14 de agosto, os valores previstos seriam: R$ 5.000 para o prefeito, R$ 2.500 para o vice-prefeito.

há 39 minutos

Pará

Jornalista viraliza ao rebater vereador de Joinville que chamou Pará de lixo: “Estudar dá trabalho”

A resposta viralizou e já acumula mais de 158 mil visualizações, 14 mil curtidas e 2,2 mil comentários.

há 55 minutos

Roraima

Avião suspeito de apoiar garimpo cai após tentativa de pouso forçado

Aeronave colidiu com caminhão em fazenda e foi encontrada em área de mata; Polícia investiga ligação com garimpo ilegal.

há 1 hora

Mundo

Trans mata duas crianças e deixa 17 pessoas feridas em ataque a igreja

Duas delas permanecem em estado crítico.

há 1 hora