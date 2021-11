Delegado Pablo defende penas mais duras para criminosos reincidentes e critica deputados que defendem bandidos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A análise do projeto de lei que endurece a penalidade para criminosos reincidentes gerou hoje (10/11) um intenso debate entre deputados federais favoráveis e contrários à proposta.

O debate ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal, com a participação do deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL).

O parlamentar é favorável ao endurecimento da pena para criminosos reincidentes. Segundo Pablo, a população não aguenta mais que bandidos sejam presos várias vezes e, pouco tempo depois, voltem às ruas para cometer mais crimes.

“Sou favorável ao endurecimento da pena para bandidos reincidentes, principalmente em crimes como homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas”, afirmou Pablo.

Nas redes sociais, o deputado criticou a ação de parlamentares de partidos de esquerda, que tumultuaram votação e defenderam penas mais brandas para bandidos.

“Quer dizer agora que vagabundo tem mais direitos que os trabalhadores honestos desse País, que clamam por mais segurança para suas famílias?”, questionou Pablo. “Quer dizer que criminosos têm parlamentares de estimação para defende-los?”, ironizou o deputado.

Desde o início do ano, as comissões de Segurança (CSPCCO) e de Constituição e Justiça (CCJC) da Câmara dos Deputados têm discutido mudanças no Código Penal Brasileiro. Objetivo é ‘atualizar’ a legislação que ficou defasada ao longo de décadas.

Pablo é defensor da “modernização” do Código Penal, por isso é membro das comissões que analisam o endurecimento de penas. “Passei a vida inteira correndo atrás de criminosos para colocá-los atrás das grades. Por isso temos que garantir o cumprimento das penalidades”, completou o deputado.

*Com informações da assessoria de Imprensa