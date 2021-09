Delegado Pablo diz que manifestação de Sete de Setembro entrou para a história do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, postou nas redes sociais as fotos e vídeos da manifestação ocorrida na praia da Ponta Negra, em comemoração ao Sete de Setembro.

Ao chegar à manifestação, Pablo foi cumprimentado por eleitores e admiradores do trabalho que o deputado realiza na Câmara Federal.

Pablo tirou fotos, conversou as com as pessoas e agradeceu o carinho da população que já lotava o calçadão da praia.

Nas redes sociais, o deputado agradeceu a multidão que lotou o calçadão e as duas pistas da avenida Coronel Teixeira, em frente ao anfiteatro da Ponta Negra. Segundo cálculos da Polícia Militar do Amazonas, mais de seis mil pessoas participaram do ato.

No trio elétrico, Pablo discursou para o público e disse que o Brasil está unido pela construção de um País melhor. O deputado lembrou a luta pela recriação do voo impresso auditável e as manifestações em defesa da prisão do ex-presidente Lula.

“O Brasil já veio às ruas para pedir o voto impresso. O Brasil também pediu a cadeia do ex-presidente Lula. Vamos voltar às ruas quantas vezes forem necessárias”, afirmou o deputado.

O final, Pablo afirmou que o evento entrou para a história do Amazonas. “A manifestação foi um sucesso, com famílias reunidas pelo bem do Brasil”, destacou. “Nosso Amazonas mostrou que supremo é o povo brasileiro! Liberdade sempre”, finalizou o deputado.

* Com informações da assessoria de imprensa