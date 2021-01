Delegado Pablo explica ao candidato a presidente da Câmara a importância da ZFM para o Amazonas

Redação AM POST

O candidato a presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP-AM), está em Manaus para reunião com os parlamentares da bancada amazonense. Ele veio em busca de apoio dos deputados federais e senadores do Amazonas para ser eleito presidente da Câmara Federal, na eleição que acontece dia 2 de fevereiro.

O deputado federal Delegado Pablo (PSL-AM) participou da visita de Arthur Lira à fabrica Moto Honda, no Polo Industrial de Manaus, ocorrida ontem à tarde.

Pablo explicou a Arthur Lira a importância da Zona Franca de Manaus para manter os empregos de milhares de trabalhadores amazonenses e a preservação da Amazônia. “A defesa da ZFM depende que os outros deputados do Brasil entendam a importância da Zona Franca para o desenvolvimento do País e a preservação do meio ambiente”, afirmou Pablo.

Ao conhecer o Polo Industrial de Manaus e saber a importância da ZFM para os empregos dos trabalhadores, Arthur Lira se comprometeu em lutar em defesa ZFM contra ataques de outros Estados.

A visita à fabrica da Honda teve também a presença do deputado federal Marcelo Ramos e de representantes do setor industrial amazonense.

A agenda de compromissos de Arthur Lira em Manaus terá ainda reunião com prefeitos e o governador do Amazonas, que vão expor ao candidato a situação crítica que vive o Estado no combate à pandemia do coronavírus.

