Delegado Pablo garante emendas parlamentares para Escola de Enfermagem de Manaus

Redação AM POST

A Escola de Enfermagem de Manaus (EEM), vinculada à Universidade Federal do Amazonas (Ufam), será beneficiada com recursos de emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo.

Os recursos serão aplicados na ampliação dos laboratórios do ensino de Simulação Realística de Práticas em Saúde, que serão revitalizados em 2021 para auxiliar na formação de profissionais de Saúde.

Continua depois da Publicidade

A destinação de emendas parlamentares foi discutida numa reunião na Ufam.

Participaram do encontro o deputado Pablo e as coordenadoras do curso de Enfermagem, professoras Hadelândia Milon, Rizioléia Marina, Anna Paula e o professor Daniel Bezerra.

Pablo conferiu os laboratórios do curso e viu como são realizadas as aulas práticas para treinamento dos estudantes de enfermagem. O deputado também conheceu um pouco da história da instituição, que em 2021 completará 70 anos de criação.

Além de graduação, a EEM oferece cursos de pós-graduação com especializações em cardiologia, obstetrícia, UTI neonatal, saúde do trabalhador e enfermagem em urgência e emergência, entre outras áreas.

Continua depois da Publicidade

Pablo disse que no Ano Internacional da Enfermagem, a parceria com a EEM é uma oportunidade para valorizar os profissionais que atuam na Saúde Pública do Amazonas.

“Tenho certeza que as emendas parlamentares serão bem utilizadas pela EEM. Investir na formação dos profissionais de saúde é investir na saúde de todos”, afirmou Pablo. “Mais do que o simples apoio, é hora de garantir recursos àqueles que estão na linha de frente da luta contra o Covid-19. Por isso vou aplicar recursos na capacitação dos enfermeiros da nossa Ufam. O Amazonas merece”, destacou o deputado.

* Com informações da assessoria de imprensa