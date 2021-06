Delegado Pablo garante envio imediato da Força Nacional ao AM em conversa com o ministro da Justiça

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os agentes da Força Nacional de Segurança chegam hoje à tarde ao Amazonas, onde ficarão pelo período de 30 dias. A confirmação é do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, que recebeu o pedido de ajuda assinado pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo.

No encontro entre o deputado e o ministro, ocorrido ontem, em Brasília, Pablo relatou a crise na segurança pública vivida pelo Amazonas. O deputado falou dos ataques a delegacias, agências bancárias e postos de saúde, sem esquecer dos ônibus e ambulância incendiados pelos criminosos.

“Manaus viveu o caos no fim de semana, com os criminosos tomando conta da cidade. A onda de violência se espalhou pelo interior do Estado, com incêndios, roubos e destruição”, explicou Pablo ao ministro.

O parlamentar relembra que há 10 anos o Amazonas não faz concurso para a Polícia Militar. “O efetivo da instituição está defasado, o que sobrecarrega os policiais e compromete a segurança oferecida à população”, destacou Pablo.

O problema afeta também os quadros da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, que sofrem com a falta de efeito.

Pablo disse ao ministro que a população do Amazonas está com medo. Na segunda-feira, escolas, shoppings e lojas de rua fecharam as portas, com medo de ataques criminosos.

“Caos se resolve com atitudes firmes, por isso buscamos apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública para devolver a ordem ao Amazonas”, completou Pablo.

