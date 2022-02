Delegado Pablo posta foto ao lado de Bolsonaro e destaca benefício para aposentados e pensionistas do INSS

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL) postou hoje (02/02) nas redes sociais uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro e, em menos de dez minutos, o material tinha mais de 500 curtidas e 30 mensagens.

Pablo faz parte do grupo de parlamentares da base de apoio ao presidente na Câmara dos Deputados.

A foto foi tirada hoje, numa cerimônia no Palácio do Planalto, onde o presidente anunciou o fim da exigência de prova de vida presencial para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Agora o procedimento será feita de forma automática, por meio do cruzamento de informações. A medida beneficia 36 milhões de brasileiros.

“É mais uma ação do presidente Bolsonaro em benefício dos brasileiros. Além de facilitar a vida dos aposentados e pensionistas, a medida agiliza o serviço que antes era burocrático, demorado e cheio de falhas”, afirmou Pablo.

No encontro com o presidente, Pablo aproveitou para destacar a importância do governo Federal em continuar asfaltando a estrada BR-319. “Falei com o presidente sobre a importância da BR-319 para todos amazonenses e demais Estados do norte do Brasil”, destacou Pablo. “Sou um grande defensor dessa estrada e continuarei lutando até que ela esteja 100% recuperada”, acrescentou.