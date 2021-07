Delegado Pablo repudia ataques de ódio na Internet contra recuperação de Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL) repudiou as manifestações de ódio nas redes sociais, contra a recuperação da saúde do presidente Jair Bolsonaro.

Pablo usou a Câmara dos Deputados para dizer que as mensagens de ódio são feitas por pessoas que só tem maldade no coração. “Quem só tem ódio, não tem outra coisa pra entregar”, afirmou o deputado.

Pablo acrescentou que o povo do Amazonas aguardava o presidente, neste fim de semana, para uma motociata que percorreria as principais ruas da cidade. Mas devido o quadro de saúde do presidente, o evento foi adiado.

“O povo amazonense aguardava a visita do presidente. Enquanto ele não vem, estamos orando pela saúde dele”, acrescentou o deputado.

Pablo afirmou que a maioria dos brasileiros quer a recuperação de Bolsonaro. “A família do presidente agradece as preces pela melhora na saúde. Somos um povo de fé e estamos orando pelo nosso presidente”, destacou o deputado.

* Com informações da assessoria de imprensa