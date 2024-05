Delegado Péricles comemora ação das forças de segurança que apreenderam uma tonelada de drogas no Iranduba

O parlamentar que é delegado da Polícia Civil e autor de emendas que modernizaram o departamento de repressão ao crime organizado, parabenizou as instituições pela ação

O deputado estadual Delegado Péricles (PL), parabenizou as forças policiais do Amazonas, por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil do Amazonas, pela operação que resultou na apreensão de uma tonelada de maconha do tipo skunk, no município de Iranduba na última terça-feira (21).

O parlamentar que ao longo dos seus dois mandatos vem investindo na modernização tecnológica do DRCO, com emendas que somam mais de R$ 1,3 milhão, destacou sua alegria ao ver que os investimentos estão auxiliando o Estado no combate ao tráfico internacional de drogas.

“Primeiro, tenho orgulho do trabalho de cada homem e mulher que integram nossas forças de segurança. Também me deixa feliz, que enquanto deputado também somos parte desse processo de combate ao crime organizado, trabalho que desenvolvi na ponta, enquanto delegado da Polícia Civil”, comemorou Péricles.

De acordo com informações da PCA, com a apreensão das drogas em Iranduba foi possível causar um prejuízo ao tráfico, estimado em mais de R$ 15 milhões. A ação também contou com o trabalho de agentes do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro, da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ).

