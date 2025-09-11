Delegado Péricles diz que condenação de Bolsonaro era esperada e critica STF: “Cadê a imparcialidade?”

Notícias de Política – O deputado estadual Delegado Péricles (PL) criticou nesta quinta-feira, 11, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que a condenação do ex-mandatário era esperada.

O parlamentar também elogiou o voto do ministro Luiz Fux e disse que o magistrado demonstrou “sensatez, serenidade e equilíbrio” ao apresentar sua decisão.

PUBLICIDADE

Leia mais: Voto de Cármen Lúcia sela maioria no STF para condenar Bolsonaro e aliados

“Ontem, diante de tantos excessos, atropelos e absurdos que estamos acompanhando no julgamento do presidente Bolsonaro, tivemos o voto do ministro Luiz Fux, um jurista de carreira, com vasto conhecimento jurídico, um juiz exemplar. Seu voto demonstrou sensatez, serenidade e equilíbrio, além de ser bem fundamentado, mostrando todos os excessos e vícios ocorridos nesse julgamento”, afirmou Péricles.

PUBLICIDADE

Confira:

O deputado criticou o que considera perseguição política contra o ex-presidente e questionou a competência do STF para julgá-lo, alegando que a Constituição Federal trata apenas de presidentes em exercício:

PUBLICIDADE

“Um absurdo que está acontecendo em nosso país é a perseguição sem limites ao ex-presidente Bolsonaro. Como ele próprio disse, ele sequer deveria estar submetido ao julgamento no STF, porque o artigo 102 da Constituição não trata de ex-presidente.”

Péricles reforçou que, apesar da fundamentação técnica de Fux, o julgamento segue sendo político:

PUBLICIDADE

“O voto do ministro Fux lavou a alma de muitos brasileiros que desejam uma justiça imparcial, mas todos sabiam, até antes de começar o julgamento, que o presidente Bolsonaro seria condenado. E cadê a imparcialidade dos ministros que estão relatando o caso?”.

Confira: