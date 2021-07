Delegado Péricles pede auditoria na Seai após prisão de secretário em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O deputado estadual Delegado Péricles afirmou que apresentará requerimento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) pedindo auditoria, com participação do Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), para apurar outros crimes na estrutura da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai).

A decisão do parlamentar foi tomada após o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e apoio da Polícia Federal (PF); deflagrar a operação ´Garimpo Urbano´, que resultou em mandados de busca e apreensão e prisões , dentre elas a do secretário de Inteligência do estado, Samir Freire.

“Precisamos dar continuidade à apuração de graves crimes na Seai. Apresentarei então requerimento pra que a gente faça uma auditoria dentro da Seai, juntamente com o Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça do Amazonas para verificar, porque há fortes indícios, se há outros crimes usando as ferramentas da Seai”, afirmou.

A operação em questão tem como objetivo coibir a ação de agentes públicos ligados a órgão de cúpula da Segurança Pública do Estado do Amazonas, supostamente envolvidos na subtração de ouro, mediante graves ameaças dirigidas aos transportadores do referido metal. Apura-se o monitoramento e abordagem das vítimas mediante uso de estrutura, pessoal e de expertise da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência – SEAI.