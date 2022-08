Delegado Rodrigo de Sá rebate Amazonino que chamou polícia do AM de ‘sucursal do crime’: “desrespeito”

Redação AM POST

O ex-diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e pré-candidato a deputado federal, Delegado Rodrigo de Sá (PL), criticou fala contra as polícias civil e militar do Amazonas dita pelo ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania), que oficializou sua candidatura ao Governo do Estado, no último sábado (30), na quadra da Escola de Samba Sem Compromisso, em Manaus.

Durante discurso o candidato afirmou que a polícia do Amazonas se transformou em ‘uma vergonha’ e sucursal do crime. Vídeo da fala de Amazonino repercutiu negativamente entre os policiais do estado, especialmente, porque durante sua gestão o ex-governador retirou vários benefícios dos PMs.

“Que defenda o povo. Não uma polícia que se transformou numa sucursal do crime. É como está hoje, uma vergonha. O povo hoje tem medo. Esse telefone 0800 para ligar para a polícia é melhor jogar fora. Porque você não liga para nada, a polícia não toma nem conhecimento. Vocês pobres, eles batem. Eles andam em conluio com o crime”, disse.

Em resposta a declaração do candidato, o delegado Rodrigo de Sá, disse que foi um ataque injusto, covarde e desleal.

“Ontem, em um evento público dirigido a centenas de apoiadores, o ex-governador Amazonino Mendes atacou de forma injusta, covarde e desleal os nossos policiais militares e civis, ao afirmar que a polícia do Amazonas se transformou em uma sucursal do crime!”, disse.

“A fala de Amazonino me causa indignação, pois revela o total desrespeito que ele tem pela instituição e, principalmente, pelos profissionais que atuam na área da segurança pública”, completou.

“Diante disso, quero me solidarizar com todos os policiais militares e civis. E dizer que o trabalho de vocês é importante, merece ser respeitado e, acima de tudo, reconhecido”, finalizou Rodrigo.

