Deltan Dallagnol presta depoimento à Polícia Federal

O deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) prestou um depoimento nesta segunda-feira (5) à Polícia Federal. Ele foi intimado após dizer em entrevista que ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teriam articulado o resultado de sua cassação em troca de uma possível vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

“O ponto de partida são as duas vagas que estão abertas para serem preenchidas no STF, ambicionadas por ministros que estavam lá [no TSE], seja para ocupá-las, seja para indicar quem as ocupasse”, afirmou Deltan, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

De acordo com a assessoria dele, a oitiva durou cerca de 1h30, e o político respondeu a todas as perguntas feitas pela PF.

“Reforçamos que o advogado de Deltan, Dr. Leandro Rosa, deverá solicitar, em nome da transparência e do interesse público, o levantamento do sigilo ainda nesta semana, em razão de não haver, no entendimento da defesa, qualquer razão legal para que o inquérito tramite em sigilo, já que os fatos são relacionados a falas públicas de Deltan como deputado”, destaca a nota.

Redação AM POST*