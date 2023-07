Deltan Dallagnol reage a ‘deboche’ de Gilmar Mendes e acusa ministro de intolerância religiosa

O ex-procurador chefe da Operação Lava Jato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) reagiu ao deboche feito pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com um vídeo publicado nas redes sociais nesse domingo 16, e o acusou de intolerância religiosa.

“É triste ver um ministro do Supremo chegar a um nível tão baixo a ponto de atacar a fé das pessoas, em um ato de intolerância religiosa tão desprezível. Gilmar Mendes ofende de uma só vez os cristãos, as igrejas e os brasileiros de bem que têm fé e apoiam o combate à corrupção. Talvez por não viver o amor de Deus ou por ser odiado por tantos, ele não consiga entender o que é uma demonstração de amor, de fé e de compaixão de milhares de brasileiros”, afirmou Dallagnol.

Essa é a minha resposta a Gilmar Mendes. pic.twitter.com/e48rJFaHAT — Deltan Dallagnol (@deltanmd) July 17, 2023

No sábado 15, em um evento on-line organizado pelo Prerrogativas, grupo de advogados esquerdistas, Gilmar afirmou que Dallagnol “já pode fundar uma igreja”.

“Esses dias eu vi o Dallagnol dizendo que quando saiu da Câmara e estava no avião, começaram a chover Pix. É o novo contato com a espiritualidade, a do dinheiro. Certamente ele já pode fundar uma igreja”, disse o magistrado em referência a um vídeo publicado por Deltan à época em que foi cassado.

O ministro do STF também afirmou que houve uma “degeneração” do Ministério Público Federal com a Lava Jato e teceu críticas ao senador Sergio Moro. “O modelo Moro-Dallagnol deu errado. Vamos organizar uma fuga para frente, vamos salvar o Judiciário desse grande escândalo”, afirmou. Mendes também pontuou que o MP continua a ser uma instituição de extrema relevância e que o combate à corrupção no Brasil continua fundamental.

“E respondendo diretamente à tosca provocação: eu prefiro fundar uma igreja do que fundar um clube de proteção aos mais corruptos e criminosos do Brasil”, rebateu o ex-deputado.

Segundo o ex-procurador, depois da “terrível fala” de Gilmar Mendes, “muitas pessoas voltaram a fazer doações e Pix para demonstrar apoio e carinho”.

Dallagnol agradeceu os apoiadores. “Estão sendo solidários diante da perseguição do sistema e que cassa e condena quem comete um grande crime: de combater os grandes corruptos do Brasil”.

Nosso PIX incomoda o Gilmar ! PIX pro Deltan 02951346905 Bora lá Brasil … Vamos fazer agora um pix pro Deltan, desejando boa semana pro Gilmar Mendes. Só copiar aqui o pix : 02951346905 ❌A CAMPANHA CONTINUA!!❌ pic.twitter.com/PPML6urNos — Ana LuízaⓂ️ (@AnaLuizaHolan10) July 16, 2023

Redação AM POST*