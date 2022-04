Denúncia contra David Reis por irregularidades no ‘Kit Selfie’ é aceita pelo TCE-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) acatou uma Representação com medida cautelar interposta por Lúcio Clenio Carioca da Silva contra o presidente da Câmara Municipal de Manaus vereador David Reis sobre possíveis irregularidades na compra do “Kit Selfie” para os parlamentares da Casa. A informação consta no Diário Oficial da Corte de Contas.

De acordo com documento, assinado pelo presidente do TCE, Érico Xavier Desterro e Silva, há uma suposta irregularidade na distribuição e compra do Kit Selfie.

“De forma mais gravosa, os produtos que foram entregues pela fornecedora foram diversos e inferiores em relação àqueles constantes da Ata de Registro de Preço”, diz trecho do documento.

A Câmara Municipal de Manaus gastou cerca de R$ 636 mil na compra de câmera fotográfica, lente, microfones e mochilas para os vereadores, formando ao todo 42 kits, que começaram a ser distribuídos na quarta-feira (16).

Segundo o Diário Oficial, a CMM, por meio de licitação, comprou 42 câmeras fotográficas por R$ 13,6 mil cada, totalizando R$ 571,2 mil. Além foi pago mais R$ 25 mil por 42 microfones direcionais; R$ 16 mil por 43 microfones tipo lapela; e R$ 24 mil por 42 mochilas para carregar os kits. O total foi de R$ 636 mil.

Em dezembro, na última sessão do ano, os vereadores aprovaram o aumento da verba de gabinete, chamado de cotão, usado para pagar gastos como aluguel de carros, combustíveis e internet, de R$ 18 mil para R$ 33 mil por mês. Os parlamentares também tentaram aprovar a construção de um novo prédio de R$ 30 milhões para a Câmara Municipal, e alugar uma pick-up a mais para cada um dos 41 vereadores. A Justiça vetou todas as iniciativas.