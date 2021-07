Denúncia de funcionários fantasmas no gabinete da deputada Mayara Pinheiro será investigada pelo TCE-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) vai investigar denúncia que aponta manutenção de nove funcionários fantasmas – entre parentes e empregados – no gabinete da deputada estadual Mayara Pinheiro (PP) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que recebem dinheiro público sem nunca terem pisado na Casa Legislativa. Eles teriam os mesmos privilégios de e Rosemary Cunha Martins e Ryan Gabriel Silva, respectivamente, ex-madrasta e cunhado da parlamentar, que foram exonerados no inicio do ano depois que se constatou que moravam no exterior.

Os nomes apresentados na nova denúncia são: Maria do Rosário Lima das Chagas, sogra da deputada; Neide Maria Freire da Silva, ex-madrasta da parlamentar; Vivian Silva da Costa, ex-madrasta; Sascha Thaís Cavalcante de Almeida, atual madrasta; Déborah Feitosa Martins, babá da filha da deputada; Thiaury Joaquina Amaral Pinheiro, tia; Manuel Jamil Cavalcante de Almeida, tio da madrasta da deputada; Guillermo Alfonso Galindo Cardenas Nieto, primo da parlamentar, e Sabrina Marins Mamed, indicada pelo patriarca da família, o ex-prefeito Adail Pinheiro.

“Com tal conduta ilícita, os representados cometeram ato de improbidade administrativa que, ao mesmo tempo, importa enriquecimento ilícito e atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme previsão dos artigos 9º e 11 da referida Lei 8.429/92”, diz trecho da denúncia.

Diante dos indícios de irregularidades nesta nova denúncia, o autor do processo, advogado Raione Cabral Queiroz, requer, liminarmente, o imediato afastamento dos citados, bem como a suspensão dos pagamentos. Também pede que eles sejam obrigados a devolver o que já receberam em valores atualizados e que sejam condenados por improbidade administrativa.

A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de Mayara Pinheiro, mas deixa aberto espaço para sua versão dos fatos.