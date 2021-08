Denunciado por superfaturamento, David Reis contrata, sem licitação, empresa para realizar consulta de preços na CMM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), vai contratar, com dispensa de licitação, uma empresa do Paraná para realizar pesquisa de preços para as futuras aquisições da Casa, trabalho que poderia ser feito pelo Departamento de Informática da Casa. O parlamentar foi denunciado pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção no Ministério Público do Amazonas (MP-AM) por suspeita de superfaturamento em compra de café e açúcar para consumo interno da CMM mas demonstra que não tem o menor receio dos órgãos de fiscalização do Estado.

De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da CMM, a empresa NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda vai ganhar R$ 9.875,00 (nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais) pelo prazo de 12 meses para gerenciar o serviço. Como justificativa, David Reis alega que a contratação visa dar celeridade à “elaboração de Editais, Projetos Básicos e Termos de Referência.”

Curiosamente, a Câmara tem um Departamento de Informática que poderia pesquisas e instalar este banco de dados imediatamente, sem a necessidade de terceirização, muito menos por um ano. Além disso vale destacar que a Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) disponibiliza um site gratuito para busca de preços de diversos itens que pode ser consultado pelo link (https://buscapreco.sefaz.am.gov.br/).

As denúncias contra David Reis são recorrentes. O blog apurou que, os bastidores, ele se diz “protegido” nos órgãos de fiscalização por funcionários contratados especificamente para blindá-lo. Por isso promove um festival de dispensas de licitação e contratações suspeitas.

