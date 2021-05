Depoimento de ‘capitã cloroquina’ expõe má gestão de Arthur Neto na saúde durante a pandemia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Em depoimento na CPI da Covid-19 no Senado Federal, na manhã de hoje, a secretária do Ministério da Saúde (MS), Mayra Pinheiro, chamada de “capitão cloroquina”, disse que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Manaus estavam fechadas no auge da segunda onda de Covid-19 e que não havia medicamentos e nem estrutura para atender a população.

Continua depois da Publicidade

A afirmação da foi feita, ao vivo para todo o Brasil, durante transmissão, pela TV Senado, da CPI da Covid-19. Conforme o quadro relatado pela secretária do MS, que esteve na capital em dezembro de 2020 para avaliar as necessidades para combate à doença, a situação era de desassistência e caos na atenção primária em Manaus que, até o final do ano passado, estava sob a gestão do ex-prefeito Arthur Neto.

O relato expõe o quadro caótico da saúde básica, de responsabilidade da Prefeitura de Manaus, que esteve sob a gestão de Arthur Neto nos últimos oito anos.

* Com informações da assessoria de imprensa