Deputada Alessandra muda o tom para falar do caso de seu amigo policial envolvido em briga que terminou com babá espancada em Manaus

A presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputada Alessandra Campêlo, que sempre usa termos como “monstro”, “bandido”, “covarde” e “feminicida” contra acusados e suspeitos de violência contra mulheres, evitou pressão ao se manifestar sobre o caso do seu amigo o investigador da Polícia Civil, Raimundo Nonato Machado, e a esposa dele Juçana Machado envolvidos em briga ocorrida na última sexta-feira (18), no Condomínio Life Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, que terminou com advogado Ygor de Menezes Colares, baleado e sua funcionária espancada pelo casal, que está preso.

De acordo com a Polícia Civil Nonato Machado, reponde como coautor da agressão contra a babá, como autor da violência contra Ygor. Em imagens que circulam nas redes sociais o policial aparece incentivando a esposa, Juçana Machado, que é lutadora de jiu-jitsu, a agredir a babá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Bate na cabeça dela. Isso chuta, não deixa ela levantar”, diz o homem enquanto a esposa aparece disferindo socos na mulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada que já declarou nas redes sociais ser amiga do policial, que inclusive chegou até a fazer campanha para ela nas eleições de 2022, manteve distanciamento ao falar do episódio trágico nas redes sociais.

“Repudio a violência contra a mulher de todas as formas, seja quem for o autor! Num país com 1 feminicídio a cada 6 horas e 1 estupro a cada 7 minutos, minha luta contra a violência não é pessoal nem seletiva. Agressão não é a resposta para qualquer desavença, dentro ou fora de casa. No caso da agressão a babá, divulgada em redes sociais, assim como em TODOS os casos que chegam à Procuradoria da Mulher, colocamos à disposição da vítima nosso apoio jurídico e psicossocial. Violência contra mulher é crime!”, disse Alessandra Campêlo em nota divulgada no dia em que o caso se tornou público e viralizou nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Geralmente a parlamentar costuma ser enfática à prisão e denúncias de homens envolvidos em agressões a mulheres.

Alessandra Campêlo falou do caso nesta segunda-feira (21) na tribuna da Aleam, defendeu o acompanhamento psicossocial e jurídico da babá vítima de agressão e também falou de sua relação com o policial mas diferente dos outros casos ela lembrou que o Nonato é responsável por atividades sociais envolvendo crianças em situação de vulnerabilidade social, em uma tentativa velada de defesa.

“É lamentável, porque de onde eu conheço o professor Nonato, conheço de mais de 50 projetos sociais que nós já apoiamos com a distribuição de quimonos, que davam aulas gratuitas pra crianças em situação de pobreza e extrema pobreza. Foram centenas de meninos e meninas que tiveram oportunidade, por meio do esporte, puderam estudar e tiveram ali, com a disciplina – que é sim fundamental no ensinamento do jiu–jítsu – seguiram bons caminhos, que eram crianças e hoje são adultos que fazem uma faculdade ou que trabalham e que tiveram os bons ensinamentos do jiu–jítsu (…) porque é toda uma história, uma carreira que é praticamente sepultada por conta de uma atitude como aquela que deixou não só o Amazonas, mas todo o Brasil horrorizado”, disse Alessandra.