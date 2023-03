Deputada Débora Menezes falta trabalho na Aleam para recepcionar chegada de Bolsonaro ao Brasil

Redação AM POST*

A deputada estadual, Débora Menezes (PL), faltou a duas sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) de ontem (29) e desta quinta-feira (30). Ela surgiu hoje em Brasília, na recepção do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que retornou ao Brasil após três meses nos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As reuniões ordinárias na Aleam acontecem apenas nas terças, quartas e quintas-feiras no plenário Ruy Araújo. Os deputados estaduais ganham salário de R$ 25.322,25.

A reportagem do AM POST procurou a deputada, por meio de sua assessoria de imprensa, para saber a justificativa de sua ausência na Aleam e ela apenas disse que estava no local como presidente do PL Mulher Manaus, e representante da direita no Amazonas além de ter aproveitado a oportunidade para tratar de assuntos de interesse do Estado com alguns parlamentares. No entanto, Débora não especificou se as faltas serão descontadas de seu salário ou se ela receberá diária pela viagem a Brasília.

“Como presidente do PL Mulher Manaus, e representante da direita no Amazonas não poderia deixar de vir recepcionar o capitão do povo, que retorna em um momento em que a população brasileira acompanha um governo decadente, sem projetos de desenvolvimento para o país e com vários acontecimentos que deixam qualquer pessoa indignada”, disse.