Deputada do PSOL será denunciada ao Conselho de Ética por bandeira do Brasil com palavrão no lugar de “Ordem e Progresso”

Redação AM POST*

O deputado estadual Filippe Poubel (PL), da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), informou que vai ingressar com uma representação no Conselho de Ética da Casa contra a deputada Renata Souza (PSOL), que apareceu em uma foto no Plenário da Alerj com uma Bandeira Nacional com a cor vermelha e com um xingamento substituindo a expressão “Ordem e Progresso”.

Continua depois da Publicidade

A bandeira em questão foi exposta após o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, realizado no Plenário da Alerj na última terça-feira (6), evento no qual várias entidades ligadas à esquerda foram homenageadas pelo desenvolvimento de ações voltadas para mulheres, negros e LGBTQIA+.

Na versão da Bandeira do Brasil que aparece na imagem, a cor azul foi trocada pelo vermelho e a expressão “Ordem e Progresso” foi substituída pelos dizeres: “Indígenes, negres, pobres e p****”.

A deputada Renata Souza foi a responsável por conduzir a sessão da Alerj na qual a premiação foi realizada.

Continua depois da Publicidade

Após o fato, Poubel se manifestou sobre o caso e criticou a descaracterização do símbolo nacional. De acordo com ele, a exibição da bandeira modificada no Plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi “um verdadeiro absurdo” e o “cúmulo do desrespeito”.

– Promoveram uma vergonha. Nossa bandeira jamais será vermelha, é verde e amarela com ordem e progresso. Não vamos deixar essa turma nojenta da esquerda influenciar negativamente as crianças e o futuro do nosso país – declarou o deputado na tribuna da Alerj nesta quarta-feira (7).

Continua depois da Publicidade

Organizado pelo PSOL, o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos premiou instituições como Redes da Maré, Instituto Promundo, Ong Criola, Instituto Candaces, Casa Preta da Maré, Núcleo Piratininga de Comunicação, Fundação Rosa Luxemburgo, Coletivo Papo Reto, Mídia Ninja, Rede Nami, Mapa das Mina, Fogo Cruzado, Observatório de Favelas, entre outros.

*Com informações do Pleno News