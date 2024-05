Deputada dos EUA diz que Brasil não tem apenas um corrupto na presidência, mas também um totalitário no STF

A deputada norte-americana María Elvira Salazar, do Partido Republicano, causou controvérsia durante uma audiência da Comissão de Assuntos Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, realizada na última terça-feira (7). Durante a sessão, Salazar exibiu uma foto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto fazia duras críticas ao Judiciário brasileiro e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A republicana acusou Moraes de cercear a liberdade de expressão e descreveu Lula como um “ex-condenado” por corrupção. Sua intervenção ocorreu durante uma audiência pública sobre o tema “Brasil: a crise da democracia, liberdade e do Estado de Direito?”, que contou com a presença de deputados e senadores da oposição brasileira.

Em sua fala, Salazar questionou a atuação do ministro do STF, criticando suas decisões e seu suposto alinhamento político. “Nós não sabemos se o ministro é um socialista, ou se ele é um tolo, ou se ele é um tolo útil para os socialistas. Mas sabemos que ele está cerceando um dos direitos fundamentais de uma democracia, que é a liberdade de expressão”, declarou a deputada.

Salazar também referiu-se ao presidente brasileiro, Lula, como um indivíduo com histórico de corrupção, ressaltando sua prisão anterior. “Enquanto eu fazia minha pesquisa, cheguei à conclusão que o Brasil não apenas tem um condenado por corrupção como presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, mas agora tem um operador totalitário como chefe de Justiça da Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes”, afirmou a congressista.

Deputada Maria Elvira Salazar (Partido Republicano)

A deputada também elogiou o empresário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), por sua postura desafiadora em relação às decisões de Moraes. A menção a Musk fez referência a suas declarações públicas sobre liberdade de expressão e a necessidade de limitar o poder do Judiciário em casos de censura nas redes sociais.

A sessão, que tinha como foco examinar questões de democracia e liberdade no Brasil, reuniu testemunhas para discutir supostos ataques à liberdade de expressão, censura e excessos do Judiciário brasileiro. O papel de Moraes como relator dos processos ligados aos ataques de 8 de janeiro em Brasília foi um dos pontos centrais da discussão.

A crítica de Salazar ao ministro do STF gerou reações distintas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Enquanto alguns políticos e ativistas dos Estados Unidos apoiaram as preocupações levantadas pela deputada, autoridades e juristas brasileiros condenaram suas declarações, destacando que a atuação de Moraes é necessária para garantir a ordem democrática e a punição dos responsáveis por atos violentos.

A audiência da Comissão de Assuntos Exteriores do Congresso dos EUA ocorreu em um contexto de crescente interesse internacional pela política brasileira e de questionamentos sobre o futuro da democracia e do Estado de Direito no Brasil.