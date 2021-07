Deputada Federal Bia Kicis vem a Manaus na próxima semana

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A deputada federal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Bia Kics (PSL-DF) estará em Manaus nos dias 29 e 30 de julho durante a palestra do 2° Fórum Social da Torá que ocorrerá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (OAB-AM).

O evento reunirá autoridades religiosas, políticas e judiciárias de todo o país, especialmente da região Norte, para debater caminhos para a pacificação social.

Outra presença nacional confirmada é do pastor Talfik Hilal de Brasília foi ele, quem ungiu o presidente Jair Bolsonaro em março de 2018. Ele será co-palestrante no tema “pacificação social” debatido no segundo dia do Fórum.

A abertura do Fórum Social será realizada pela presidente da OAB-AM, Grace Benayon que é descendente de judeu e vai falar sobre “Segurança Institucional”. No mesmo evento, o desembargador Yêdo Simões será sagrado presidente de honra do Fórum Social.