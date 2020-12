Deputada Joana Darc não apresenta provas de acusação que fez contra Roberto Cidade

Redação AM POST

Nesta quarta-feira (9), a deputada Joana Darc (PL) não apresentou provas e retirou a acusação de que o deputado Roberto Cidade (PV) teria fornecido R$ 200 mil para cada deputado registrar voto a favor da candidatura dele à liderança da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) durante votação ocorrida na última quinta-feira (3).

Em pronunciamento na Aleam a parlamentar negou que Cidade tenha obtido vantagens junto a parlamentares para conseguir se eleger Presidente da Casa e disse que estava se referindo apenas a “propostas”.

Depois da conturbada disputa pela nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputados que venceram o pleito ingressaram na Comissão de Ética da Casa, com denúncia contra Joana Darc, que é líder do Governo Wilson Lima na casa.

Joana citou o artigo 251 do regimento interno da Aleam, que garante aos deputados o direito de fazer denúncias sem apresentar provas, resguardado pela imunidade parlamentar e chegou a pedir desculpas.

O deputado Wilker Barreto (Podemos) foi à tribuna e apresentou o pedido de representação contra Joana na Comissão de Ética. Ele e o deputado Delegado Péricles (PSL) anunciaram ainda que iriam ao Ministério Público do Estado denunciar tentativas de interferência do Governo na Assembleia Legislativa e o vazamento seletivo de inquéritos policiais.

“As falas da deputada Joana Darc precisam ser apuradas. Ou a deputada traga as provas que tinha em mãos no último dia 3. Não é só um pedido de retratação. Porque a amanhã sairá no rodapé. Mas a fala que maculou a moral dos colegas deputados saiu em rede nacional”, disse Wilker.