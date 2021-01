Deputada Joana Darc se afasta do cargo por recomendações médicas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A deputada Joana Darc (PL), que é a atual líder do governo Wilson Lima (PSC) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), está afastada do cargo por recomendações médicas devido a sua gravidez. Fora isso a parlamentar ainda vai cumprir o período de licença maternidade.

A deputada espera uma criança com síndrome de Down, com a gravidez considerada de risco em caso de parto prematuro. Conforme assessoria de imprensa de Joana, a ordem médica é que ela tenha total repouso, pois o bebê não pode nascer prematuro.

O deputado Saullo Vianna (PTB), que é vice-líder do governo casa, e é quem deveria assumir o cargo deixado por Joana, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

