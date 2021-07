Deputada Mayara Pinheiro é denunciada por suspeita de empregar funcionários fantasmas em seu gabinete

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O advogado Raione Cabral Queiroz, que foi candidato a vereador nas eleições de 2016 em Coari, oficiou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) denúncia em que pede a demissão de nove funcionários do gabinete da deputada estadual Mayara Pinheiro (Progressistas), que seriam “fantasmas”, ou seja, apenas recebem o salário sem trabalhar. Eles teriam os mesmos privilégios de e Rosemary Cunha Martins e Ryan Gabriel Silva, respectivamente, ex-madrasta e cunhado da parlamentar, que foram exonerados depois que se constatou que moravam no exterior. A informação é do Blog do Hiel Levy.

De acordo com o blog, os nomes apresentados na nova denúncia são: Maria do Rosário Lima das Chagas, sogra da deputada; Neide Maria Freire da Silva, ex-madrasta da parlamentar; Vivian Silva da Costa, ex-madrasta; Sascha Thaís Cavalcante de Almeida, atual madrasta; Déborah Feitosa Martins, babá da filha da deputada; Thiaury Joaquina Amaral Pinheiro, tia; Manuel Jamil Cavalcante de Almeida, tio da madrasta da deputada; Guillermo Alfonso Galindo Cardenas Nieto, primo da parlamentar, e Sabrina Marins Mamed, indicada pelo patriarca da família, o ex-prefeito Adail Pinheiro.

O advogado pede que seja determinado o imediato afastamento deles, bem como a suspensão de seus subsídios; a citação de todos para que apresentem razões de justificativa; o ressarcimento do valor recebido indevidamente, em valores atualizados; a condenação deles pela prática do ato de improbidade administrativa, pelos danos causados ao patrimônio público, sem prejuízos de outras penalidades e o envio de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Amazonas, a fim de que este possa averiguar, no âmbito de suas atribuições, os fatos relacionados à existência de servidores “fantasmas”.

Procurada para falar sobre o caso, a deputada, disse por meio de sua assessoria de imprensa que não foi notificado sobre este processo e por isso não pode se manifestar.

