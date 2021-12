Deputada Nejmi Aziz extrapola prazo de ausência do mandato e suplente cobra informações da Aleam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após a deputada Nejmi Aziz (PSD), extrapolar os 120 dias de ausência do mandato, período máximo que um parlamentar pode ficar sem que o substituto assuma, o suplente dela pastor Antônio Alves (Republicanos), protocolizou na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) um pedido de informações sobre a ausência da parlamentar.

De acordo com o Blog do Hiel Levy, se não receber uma resposta até a próxima semana, o religioso admite apresentar ação judicial para requerer o mandato.

Nejmi Aziz ficou no cargo sete meses depois que assumiu o mandato no início do ano, devido renúncia do ex-deputado Augusto Ferraz (DEM), que abdicou da vaga na Aleam para comandar a Prefeitura de Iranduba.

No início de agosto, volta do recesso parlamentar, Nejmi apresentou um pedido de licença médica de 60 dias, que expirou em outubro. No dia 4 de dezembro deste ano o período máximo de 120 dias foi atingido, sem que a Assembleia tenha convocado o suplente, como determina o Regimento Interno.

Segundo a assessoria de imprensa de Nejmi, a parlamentar se ausentou para realizar um tratamento específico de saúde voltado para doença autoimune.