Deputada Nejmi Aziz já gastou neste ano mais de R$ 160 mil do Cotão mesmo não indo as sessões plenárias da ALEAM

A deputada estadual Nejmi Aziz já gastou no primeiro semestre deste ano R$ 160.095,20, o equivalente a 72,58% da a Ceap (Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar) mesmo não indo as sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Entre as despesas estão pagamento de combustível, material de expediente, consultorias, divulgação de atividade parlamentar, entre outros.

Em ano eleitoral, a Ceap poderia ser usada até 180 dias antes da eleição, porém os deputados mudaram a regra em abril e o benefício foi pago também em maio.

Em fevereiro deste ano, a parlamentar foi internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo para tratamento de uma ‘doença misteriosa’. Um documento foi usado para justificar as faltas da deputada que atuava em regime de teleconferência.

Veja o documento:

Ausência

Até junho, a deputada Nejmi Aziz (PSD) foi a segunda mais faltosa, com 26 presenças confirmadas ou 55,3% de comparecimento e 21 ausências. A informação é de levantamento do jornal A Crítica.

Nejmi recentemente tirou licenças médicas com afastamento do trabalho presencial superior a 30 dias.

Reeleição

A deputada ficará de fora da disputa pela reeleição no cargo e também não será suplente na chapa de Omar Aziz para o Senado, conforme informou sua assessoria.

A reportagem do *AM POST* entrou em contato com a assessoria da Parlamentar, mas até o fechamento desta matéria não teve resposta dos questionamentos mas deixa aberto espaço para futuros esclarecimentos.