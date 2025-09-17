A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Deputadas Bia Kicis e Sâmia Bomfim protagonizam bate-boca acalorado no plenário: “Sua imunda”

O episódio expôs mais uma vez a polarização entre parlamentares da base bolsonarista e da oposição de esquerda.

Por Natan AMPOST

17/09/2025 às 14:37 - Atualizado em 17/09/2025 às 14:43

Notícias de política – A votação da chamada PEC da Blindagem na noite desta terça-feira (16/7) terminou em clima de tensão na Câmara dos Deputados. As deputadas federais Bia Kicis (PL-DF) e Sâmia Bomfim (PSol-SP) protagonizaram um embate acalorado no plenário, com trocas de acusações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, e sua esposa, Michelle Bolsonaro.

O episódio expôs mais uma vez a polarização entre parlamentares da base bolsonarista e da oposição de esquerda, evidenciando como a tramitação da PEC, que busca ampliar proteções a parlamentares em casos de investigações judiciais, tem inflamado o ambiente político em Brasília.

Críticas de Sâmia Bomfim

A confusão teve início quando Sâmia Bomfim, em seu discurso após a aprovação da proposta, fez duras críticas aos defensores da PEC. A deputada acusou os parlamentares bolsonaristas de atuarem em favor de criminosos.

“É impressionante como essa turma do Bolsonaro está há meses trabalhando para salvar bandido e criminoso. Querem aprovar anistia para os criminosos golpistas e hoje entregam para a sociedade a PEC da Blindagem”, declarou Sâmia.

A deputada também ironizou a condenação de Jair Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente, agora réu condenado, acabará cumprindo pena em regime fechado. Ela atacou ainda a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, sugerindo que até mesmo em visitas íntimas a prisão seria motivo de escárnio.

Leia também: Deputados do AM que votaram a favor da PEC da Blindagem recebem enxurrada de críticas nas redes sociais

“Quero ver o sorrisinho no rosto de vocês quando Bolsonaro começar a cumprir pena. Um vai sorrir para entregar marmita, outro para levar cigarro, outro para levar roupa limpa […]. Não sei se a Michelle vai sorrir na hora de fazer visita íntima”, disparou a parlamentar do PSol.

Reação de Bia Kicis

As declarações provocaram reação imediata de Bia Kicis, uma das principais vozes do bolsonarismo no Congresso. Visivelmente irritada, a deputada afirmou que Sâmia deveria “lavar a boca” antes de falar de Bolsonaro e de sua família.

“Esse povo não tem coração, não tem humanidade. O presidente Bolsonaro acaba de ir novamente ao hospital, ficou internado hoje. Ficou sem ar, sem respiração. Nenhuma pessoa normal consegue resistir emocionalmente a tanta perseguição, a tanta nojeira. Vai lavar sua boca, sua imunda!”, rebateu Kicis.

A fala da parlamentar do PL foi acompanhada de manifestações de apoio de colegas da base bolsonarista, que acusaram a oposição de “desumanidade” diante do estado de saúde de Bolsonaro.

Réplica

A resposta de Bia Kicis, porém, foi rebatida por Sâmia que voltou a atacar, desta vez recordando episódios da pandemia da covid-19 e as políticas de Bolsonaro durante a crise sanitária.

“Imunda é não dar vacina para o povo brasileiro durante a pandemia da covid-19. Imunda é ir para os Estados Unidos armar e sancionar contra o povo brasileiro, contra a nossa própria economia. Imundice é planejar e aprovar a PEC da Blindagem que dá um salvo-conduto para cometimento de crimes”, disse a parlamentar.

Ao encerrar sua fala, Sâmia ironizou a sentença imposta pelo STF ao ex-presidente: “São 27 anos e 3 meses de prisão para aquele bandido. É muito pouco perto de tudo de ruim que ele fez para o povo brasileiro. E a cela que ele vai estar vai ser muito imunda”.

