Deputadas do Amazonas repudiam declarações de vereadora que disse ser a favor da violência contra a mulher

Notícias de Política – Deputadas do Amazonas se posicionaram contra as declarações da vereadora Elizabeth Maciel, de Borba, que em plenário afirmou apoiar a violência contra a mulher em determinados contextos. As falas da parlamentar ocorreram em defesa do vereador Pedro Paiva, alvo de críticas na Comissão de Ética da Câmara Municipal da cidade.

“Eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher, quando o homem bate na mulher, eu aprovo, mas eu também sou contra a mulher, que tem mulher que também merece apanhar, tem sim. Sabe por quê? Às vezes eu já presenciei caso da mulher que bate nela mesma para condenar o homem, eu já presenciei”, declarou a vereadora em plenário. Em outro momento, Elizabeth reforçou que não apoiaria a cassação do mandato de Paiva.

As declarações geraram forte reação das deputadas Débora Menezes, Joana Darc e Alessandra Campêlo, que condenaram veementemente o discurso.

Direto de Brasília, onde participava da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, a deputada Alessandra Campelo, procuradora especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Amazonas, afirmou nas redes sociais:



“Suas palavras, que normalizam a violência contra as mulheres em determinados contextos, são inaceitáveis e contrárias aos princípios de igualdade e respeito que defendemos. A violência contra a mulher é intolerável.”

A deputada Joana Darc também se manifestou em suas redes:



“VIOLÊNCI@ CONTRA A MULHER NÃO SE DEFENDE, SE COMBATE! Em um país onde tantas mulheres perdem suas vidas vítimas de feminicídio, é revoltante assistir uma vereadora usar a tribuna da Câmara Municipal de Borba para defender essas barbarid@des. Esse tipo de discurso jamais pode ser aceito, muito menos vindo de quem deveria representar o povo.”

Já a deputada Débora Menezes registrou:



“Registro meu total repúdio à vereadora de Borba, Elizabeth Maciel, que escolheu apoiar quem agride mulheres. Violência contra a mulher não pode ser relativizada, justificada ou minimizada. Quem defende esse tipo de postura também agride todas as mulheres que lutam por respeito e dignidade.”

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) informou que tomará as providências cabíveis em relação às declarações da vereadora. A comarca de Borba acaba de receber o promotor de Justiça Alison Almeida Santos Buchacher, recentemente transferido pelo Conselho Superior do MP, que já assumiu as medidas necessárias diante do caso. O MPAM reforçou seu compromisso com a defesa da dignidade da pessoa humana, a promoção dos direitos fundamentais e o combate a todas as formas de violência contra a mulher.

Outro lado

Por meio das redes sociais, a vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos) se manifestou nesta terça-feira sobre sua polêmica declaração em que defendeu a violência contra a mulher. A parlamentar emitiu um comunicado e afirmou ter sido extremamente infeliz em suas falas.

Em um vídeo, Elizabeth pediu desculpas às mulheres que se sentiram ofendias com seu posicionamento na Câmara Municipal de Borba e se comprometeu a ser mais responsável com seus posicionamentos.