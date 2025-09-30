A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Deputadas do Amazonas repudiam declarações de vereadora que disse ser a favor da violência contra a mulher

As declarações geraram forte reação das deputadas Débora Menezes, Joana Darc e Alessandra Campêlo.

Por Jonas Souza

30/09/2025 às 18:38 - Atualizado em 30/09/2025 às 19:01

Notícias de Política – Deputadas do Amazonas se posicionaram contra as declarações da vereadora Elizabeth Maciel, de Borba, que em plenário afirmou apoiar a violência contra a mulher em determinados contextos. As falas da parlamentar ocorreram em defesa do vereador Pedro Paiva, alvo de críticas na Comissão de Ética da Câmara Municipal da cidade.

Leia mais: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

“Eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher, quando o homem bate na mulher, eu aprovo, mas eu também sou contra a mulher, que tem mulher que também merece apanhar, tem sim. Sabe por quê? Às vezes eu já presenciei caso da mulher que bate nela mesma para condenar o homem, eu já presenciei”, declarou a vereadora em plenário. Em outro momento, Elizabeth reforçou que não apoiaria a cassação do mandato de Paiva.

As declarações geraram forte reação das deputadas Débora Menezes, Joana Darc e Alessandra Campêlo, que condenaram veementemente o discurso.

Direto de Brasília, onde participava da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, a deputada Alessandra Campelo, procuradora especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Amazonas, afirmou nas redes sociais:

“Suas palavras, que normalizam a violência contra as mulheres em determinados contextos, são inaceitáveis e contrárias aos princípios de igualdade e respeito que defendemos. A violência contra a mulher é intolerável.”

A deputada Joana Darc também se manifestou em suas redes:

“VIOLÊNCI@ CONTRA A MULHER NÃO SE DEFENDE, SE COMBATE! Em um país onde tantas mulheres perdem suas vidas vítimas de feminicídio, é revoltante assistir uma vereadora usar a tribuna da Câmara Municipal de Borba para defender essas barbarid@des. Esse tipo de discurso jamais pode ser aceito, muito menos vindo de quem deveria representar o povo.”

Já a deputada Débora Menezes registrou:

“Registro meu total repúdio à vereadora de Borba, Elizabeth Maciel, que escolheu apoiar quem agride mulheres. Violência contra a mulher não pode ser relativizada, justificada ou minimizada. Quem defende esse tipo de postura também agride todas as mulheres que lutam por respeito e dignidade.”

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) informou que tomará as providências cabíveis em relação às declarações da vereadora. A comarca de Borba acaba de receber o promotor de Justiça Alison Almeida Santos Buchacher, recentemente transferido pelo Conselho Superior do MP, que já assumiu as medidas necessárias diante do caso. O MPAM reforçou seu compromisso com a defesa da dignidade da pessoa humana, a promoção dos direitos fundamentais e o combate a todas as formas de violência contra a mulher.

Outro lado

Por meio das redes sociais, a vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos) se manifestou nesta terça-feira sobre sua polêmica declaração em que defendeu a violência contra a mulher. A parlamentar emitiu um comunicado e afirmou ter sido extremamente infeliz em suas falas.

Em um vídeo, Elizabeth pediu desculpas às mulheres que se sentiram ofendias com seu posicionamento na Câmara Municipal de Borba e se comprometeu a ser mais responsável com seus posicionamentos.

