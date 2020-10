Deputado Abdala Fraxe denuncia atentado político contra candidato a prefeito de Amaturá

Redação AM POST

O deputado estadual Abdala Fraxe usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (20), para denunciar um atentado político ocorrido, em Amaturá (a 907 quilômetros de Manaus), no último fim de semana, contra o candidato a prefeito Zezinho Eufrásio.

Segundo o deputado, duas lanchas de propriedade do candidato (motores 115 Hp e 90 Hp), que estavam no porto do município, foram incendiadas pelos criminosos. O crime ocorreu na madrugada de sábado (17). Os suspeitos renderam o vigia do local e ameaçaram atear fogo em todo o pontão e na residência do prefeiturável, na tentativa de frear o seu trabalho nessas eleições. Eles ainda levaram cerca de mil litros de combustível.

“Quero dizer à população do município que o Zezinho Eufrásio não estará sozinho, nós estaremos com ele. E ele vai continuar a campanha dele seja numa lancha menor, seja a nado, porque todo esforço para livrar Amaturá da situação de penúria que ela se encontra, nos últimos anos, não pode ser economizado nesse momento”, ressaltou Fraxe.

O parlamentar se solidarizou com o candidato amaturaense e acrescentou que as polícias Civil e Militar do município estão investigando o caso. “Quem cometeu esse crime não pode achar que vai ficar livre da atuação firme e rápida da polícia e eu tenho convicção de que os órgãos de segurança do nosso Estado logo irão chegar a esses criminosos”, finalizou.

