A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Deputado aliado de Bolsonaro é escolhido relator do processo contra Eduardo no Conselho de Ética; saiba quem é

Relator assegura que apoio político ao ex-presidente não compromete sua imparcialidade.

27/09/2025 às 04:00

Ver resumo

Notícias de política – Delegado Marcelo Freitas (União-MG), relator da representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética, afirmou que irá “trabalhar com a imparcialidade necessária”, mesmo sendo apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

PUBLICIDADE

“Eventual manifestação de apoio ou não ao então presidente Jair Bolsonaro em hipótese alguma vai gerar suspeição ou impedimento do processo”, disse Freitas.

Segundo o parlamentar, ele pretende encurtar a tramitação do processo ao máximo possível. “Pretendemos concluir o processo no Conselho de Ética de maneira célere. É uma deliberação do nosso presidente (da Câmara), Hugo Motta (Republicanos-PB)”, afirmou.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

PUBLICIDADE

Freitas foi escolhido pelo presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC), nesta sexta-feira, 26, para ser o relator do caso contra Eduardo. O anúncio foi feito em entrevista à Rádio Eldorado.

Segundo Schiochet, o caso contra Eduardo deverá ser votado no Conselho de Ética até o fim do ano. Freitas disse que pretende concluir o processo, “no mais tardar”, no começo de dezembro.

Freitas foi vice-líder do governo de Bolsonaro. Recentemente, o deputado votou a favor a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, da sustação da ação penal do colega parlamentar Alexandre Ramagem (PL-RJ), acusado de fazer parte do plano que tentou um golpe de Estado no País, e contra a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser o mandante da ex-vereadora do Rio Marielle Franco.

Em discursos no plenário da Câmara, Freitas já disse que há uma “perseguição” do Supremo Tribunal Federal (STF) a Bolsonaro e que o ministro da Corte Alexandre de Moraes “rasga diariamente” a Constituição.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Maria Solange, a ‘Maria Silva de Manaus’, conta como venceu vício em crack no programa Sem Censura

O testemunho viralizou nas redes sociais.

há 1 hora

Brasil

Barroso solta a voz em festa de despedida da presidência do STF bancada por associações

A festa foi oferecida pela AMB, Ajufe e pelo Consepre.

há 2 horas

Amazonas

PF incinera 1,4 toneladas de drogas apreendidas em operações no Amazonas

Mais de uma tonelada de drogas é retirada de circulação em ação coordenada.

há 4 horas

Famosos

Brunna Gonçalves troca Beija-Flor pela Grande Rio e é confirmada musa

Um dia após anunciar que deixaria a Beija-Flor, bailarina é recebida pela Grande Rio.

há 5 horas

Brasil

Oruam tem prisão revogada por decisão do STJ

Na decisão, Paciornik destacou que a fundamentação utilizada para justificar a prisão preventiva do artista foi insuficiente.

há 6 horas