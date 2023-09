Deputado Átila Lins é o que mais gastou da bancada do AM com viagens nos meses de julho e agosto deste ano

Na bancada do Amazonas o deputado federal Átila Lins (PSD-AM) se destacou nos meses de julho e agosto deste ano como o parlamentar que mais gastou da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), famoso ‘Cotão’, com locação ou fretamento de aeronaves, passagens e diárias. Conforme dados do Portal do Parlamento Federal, o decano do Congresso (deputado mais antigo) gastou um total de R$ 59.641,31 nesse período.

De acordo com o Portal do Parlamento Federal, no mês de julho, Átila Lins utilizou o ‘Cotão’ para gastar R$ 21.9 mil com locação ou fretamento de aeronaves. Esse montante foi destinado à empresa “CTA Cleiton Táxi Aéreo Ltda”, em uma transação feita no dia 10.

Além disso, o parlamentar também desembolsou R$ 3.182,27 com passagens aéreas no mesmo mês. Esse valor foi utilizado no dia 25 de julho, quando o deputado precisou se deslocar da capital do Amazonas, Manaus, para Brasília, utilizando os serviços da TAM Linhas Aéreas.

Gastos de agosto

No mês seguinte, em agosto, Átila Lins não utilizou a Ceap para locação de aeronaves. No entanto, gastou um total de R$ 13.075,58 com sete passagens aéreas de ida e volta entre Manaus e Brasília. Essas viagens são conhecidas como “bate e volta”, já que o parlamentar possui residência fixa em Manaus.

As passagens foram adquiridas para os dias 3, 7, 10, 21 e 22 de agosto. Vale ressaltar que há duas passagens registradas no dia 7 de agosto e outras duas no dia 21, totalizando sete viagens também pela TAM Linhas Aéreas.

Viagens internacionais

Além de utilizar a Ceap para locação de aeronaves e compra de passagens nacionais, Átila Lins já realizou duas viagens internacionais no início do ano custeadas pelo Congresso, totalizando R$ 21.483,46 mil em gastos. Esses valores foram utilizados em viagens ao exterior que tiveram como objetivo cumprir compromissos parlamentares.

É importante destacar que todas as despesas realizadas pelo deputado Átila Lins foram devidamente registradas no Portal do Parlamento Federal, garantindo a transparência e o acesso à informação sobre o uso dos recursos públicos.

Átila exerce o seu nono mandato na Câmara dos Deputados aos 72 anos.

Redação AM POST*

*Com informações do AM1