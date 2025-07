Deputado Carlinhos Bessa é alvo de investigação do MP por possível infração eleitoral

Notícias de Política – O deputado estadual Carlinhos Bessa (PV), atual presidente do Diretório Estadual do Partido Verde no Amazonas, está oficialmente sob investigação do Ministério Público Eleitoral por possível desobediência à Resolução nº 23.679/2022 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A medida foi publicada no Diário do Ministério Público Federal e resultou na abertura de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC).

A apuração tem origem na Notícia de Fato nº 1.13.000.000462/2025-80, instaurada de ofício para averiguar o eventual descumprimento de obrigações legais dos diretórios estaduais, como previsto na norma do TSE. O suposto ato pode configurar crime de desobediência, conforme o artigo 347 do Código Eleitoral.

Segundo o Ministério Público, o prazo da fase preliminar da investigação expirou com diligências ainda pendentes. Por isso, a Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas decidiu converter o procedimento inicial em PIC, conforme prevê a Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e a Resolução nº 210/2020 do Conselho Superior do MPF.

Com a instauração do novo procedimento, Carlinhos Bessa passa à condição de investigado formal. Caso surjam indícios suficientes de autoria e materialidade do possível crime, o Ministério Público poderá oferecer denúncia à Justiça Eleitoral ou arquivar o caso, se considerar não haver elementos suficientes.

O deputado já vinha sendo alvo de críticas e questionamentos, inclusive por ausências nas últimas sessões da Assembleia Legislativa do Amazonas. O caso agora segue sob responsabilidade do Ministério Público, que dará continuidade às diligências.